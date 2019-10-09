"Ваши беспрецедентные действия не оставили президенту выбора", - говорится в письме, написанном юристом Пэтом Чиполлоне в адрес демократов в руководстве Палаты представителей. "Для того, чтобы выполнить свои обязательства перед американским народом, Конституцией, исполнительной ветвью власти и всеми будущими президентами, президент Трамп и его администрация не могут участвовать в вашем однопартийном и неконституционном расследовании при этих обстоятельствах".
Письмо было опубликовано вскоре после того, как администрация Трампа запретила одному из ключевых свидетелей в "украинском деле" давать показания в рамках расследования Конгресса.
В Госдепартаменте сообщили, что Гордону Сондланду, постоянному представителю США при Евросоюзе, запретили появляться на слушаниях в Палате представителей, несмотря на то, что дипломат специально для этого прибыл в Вашингтон из Европы. Дональд Трамп назвал расследование, проводимое демократами, "судебным фарсом".
Демократы осудили это решение, посчитав его попыткой воспрепятствовать расследованию, и заявили, что обяжут Сондланда дать показания с помощью повестки. В Госдепартаменте не ответили на вопросы с просьбой объяснить, почему Сондланду запретили давать показания законодателям за несколько часов до начала слушаний.
Расследование, проводимое Палатой представителей, потенциально может привести к вынесению обвинений против Трампа по статьям об импичменте. Решение об отстранении президента от должности будет приниматься в Сенате, где большинство составляют республиканцы – сторонники президента Трампа. Пока что сенаторы-республиканцы не проявляли заинтересованности в отстранении президента от власти.
Вечером во вторник, по данным Reuters, демократы в Палате представителей выписали повестку на имя Гордона Сондланда с требованием дать показания в рамках расследования о возможности импичмента в отношении Дональда Трампа.
В письме на имя Сондланда, председатели-демократы трех комитетов Палаты представителей пишут, что дипломат должен появиться в Конгрессе 16 октября и ответить на вопросы, касающиеся его роли в попытках Трампа иницииировать расследование в Украине о действиях Джо Байдена.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп "понесет ответственность" из-за отказа Белого дома сотрудничать с Конгрессом в расследовании о возможности импичмента.
"Белый дом должен быть предупрежден, что продолжающиеся усилия скрыть от американского народа правду о злоупотреблении президента своей властью будут считаться... свидетельством препятствования [правосудию]... Господин президент, вы не выше закона. Вы понесете ответственность", – заявила Пелоси.
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