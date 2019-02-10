В Белом доме обещают найти виновника утечки личного графика Трампа в течение недели

По его словам, чтобы собрать подробные сведения о таком графике, "потребовалось бы проработать три месяца в Белом доме". "Президенту надо провести реформу госслужбы с тем, чтобы доверять всем, кто работает на нас. Однако это еще не достигнуто", - посетовал Малвэни.
Ему был задан вопрос, насколько близко подошел аппарат сотрудников Белого дома к выявлению источника конфиденциальной информации. "Мы с этим разберемся на наступающей неделе <...> Скорее всего, речь идет о карьерном сотруднике. Мы узнаем, насколько трудная эта задача уволить федерального работника", - продолжал и. о. главы аппарата сотрудников Белого дома, добавив, что, по его опыту, сделать такое "практически невозможно".
Неделю назад интернет-издание Axios "Аксиос" получило от источника в Белом доме и опубликовало данные о личном графике Трампа за последние три месяца. По этим данным, обычный рабочий день хозяина Белого дома начинается поздно, большую часть времени он проводит за просмотром телевизора, газет и сообщений в Twitter.
Так, портал отмечал, что 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами - время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и соцсети. При этом всего 77 часов уделяется на официальные заседания и встречи, 38 часов - на различного рода официальные мероприятия.
Некоторые дни, как отметило издание, Трамп проводит только за "работой с документами". На следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США, 7 ноября, под данную деятельность было отведено 7 часов.
При этом портал указывал, что во время "работы с документами" президент иногда устраивает встречи, о которых не хочет информировать сотрудников Белого дома, "опасаясь утечек". Президент также в это время может проводить беседы по телефону с главами других государств, а также встречи с юристами, которые не отражены в опубликованном графике.
Как отмечается в официальном рабочем графике президента, который Белый дом распространяет ежедневно, как правило, Трамп ничем не занимается до 11 часов утра, когда представители разведсообщества проводят регулярный брифинг для главы государства.
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