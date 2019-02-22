Третьим вероятным участником покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери является сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшего ГРУ) Денис Сергеев. Британская расследовательская группа Bellingcat объяснила, как удалось установить личность Сергеева, обладающего паспортом на имя Сергея Федотова.
Denisas Viačeslavovičius Sergejevas
© PA / Scanpix

В октябре 2018 года российское издание "Фонтанка" назвало Федотова причастным к отравлению в Солсбери. По информации издания, он прибыл в Соединенное Королевство 2 марта 2018 года.

Расследователи Bellingcat получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон и обнаружили человека, чей номер паспорта лишь на 2 последние цифры отличался от номеров паспортов двух других предполагаемых преступников. Дальнейший поиск по различным базам данных позволил найти человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, которого звали Денис Сергеев. Он прописан по адресу, где располагается общежитие Военной академии Минобороны России.

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Паспорт на имя Сергея Федотова был выдан в том же управлении ФМС 770001 в Москве, где получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей. Bellingcat получил снимок из загранпаспорта на имя Федотова от одного из своих источников. Кадры с Сергеевым удалось отыскать в документальном фильме о столкновениях между федеральными силами и боевиками в Дагестане летом 1999 года.

Затем расследователи заказали экспертизу представителям Центра визуальных вычислений при университете Брэдфорда в Великобритании. Коэффициент совпадения между фотографиями превысил 78 процентов. Чтобы подтвердить, что на снимках изображен один и тот же человек, достаточно 70-процентного совпадения, подчеркивает Bellingcat.

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне в британском городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд предположительно находился во флаконе из-под духов. Позднее Стерджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Третий подозреваемый с паспортом на имя Сергея Федотова появился в деле позднее.

Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова, а также назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Сергеев может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, отмечают Bellingcat и The Insider.

Deutsche Welle
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