В Bellingcat раскрыли, как нашли третьего возможного отравителя Скрипалей

В октябре 2018 года российское издание "Фонтанка" назвало Федотова причастным к отравлению в Солсбери. По информации издания, он прибыл в Соединенное Королевство 2 марта 2018 года.

Расследователи Bellingcat получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон и обнаружили человека, чей номер паспорта лишь на 2 последние цифры отличался от номеров паспортов двух других предполагаемых преступников. Дальнейший поиск по различным базам данных позволил найти человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, которого звали Денис Сергеев. Он прописан по адресу, где располагается общежитие Военной академии Минобороны России.

Паспорт на имя Сергея Федотова был выдан в том же управлении ФМС 770001 в Москве, где получали паспорта два других вероятных отравителя Скрипалей. Bellingcat получил снимок из загранпаспорта на имя Федотова от одного из своих источников. Кадры с Сергеевым удалось отыскать в документальном фильме о столкновениях между федеральными силами и боевиками в Дагестане летом 1999 года.

We've just published a piece on how we identified the Skripal "third man" as GRU officer Denis Sergeev. A thread on how we came to this conclusion:https://t.co/USKXe4eNY8

— Bellingcat (@bellingcat) February 21, 2019

Затем расследователи заказали экспертизу представителям Центра визуальных вычислений при университете Брэдфорда в Великобритании. Коэффициент совпадения между фотографиями превысил 78 процентов. Чтобы подтвердить, что на снимках изображен один и тот же человек, достаточно 70-процентного совпадения, подчеркивает Bellingcat.

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения Скрипали покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне.

В июне в британском городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стерджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Яд предположительно находился во флаконе из-под духов. Позднее Стерджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ), Руслана Боширова и Александра Петрова. Следствие указывает, что их имена могут быть вымышленными. Третий подозреваемый с паспортом на имя Сергея Федотова появился в деле позднее.

Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и "Проект" узнали подробности из биографии Боширова и Петрова, а также назвали их настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Сергеев может быть причастен к попытке отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, отмечают Bellingcat и The Insider.