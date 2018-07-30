Между тем полиция не видит связи между произошедшим и тем обстоятельством, что Огнянович раньше представлял интересы Милошевича, которого международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинил в 66 военных преступлениях в Хорватии, Боснии-Герцеговине и Косово в 1990-е годы. В 2006 году процесс по делу был закрыт в связи с тем, что подсудимый скончался в тюремной камере от инфаркта.

Другой подзащитный Огняновича

Среди подзащитных Огняновича был также Лука Бойович - один из лидеров белградской мафиозной группировки, которая, предположительно, стоит за убийством экс-премьера Сербии Зорана Джинджича, указывает информагентство AFP. Бойович отбывает в Испании 18-летний тюремный срок, полученный за незаконное хранение оружия. Его также обвиняют в убийствах и организации наркотрафика.

Бойович - одна из ключевых фигур в борьбе за власть между двумя мафиозными группировками из черногорского города Котор, которая уже унесла много жизней, пишет издание Vecernje Novosti.