В Белграде убит адвокат экс-президента Сербии Слободана Милошевича, сообщила полиция сербской столицы в воскресенье, 29 июля. Неизвестные застрелили 56-летнего Драгослава Огняновича накануне вечером, его 26-летний сын ранен в руку. По информации газеты Blic, убийство произошло у дома, где проживает адвокат, его сын госпитализирован, передает Deutsche Welle.
Slobodanas Miloševičius
© AFP / Scanpix

Между тем полиция не видит связи между произошедшим и тем обстоятельством, что Огнянович раньше представлял интересы Милошевича, которого международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинил в 66 военных преступлениях в Хорватии, Боснии-Герцеговине и Косово в 1990-е годы. В 2006 году процесс по делу был закрыт в связи с тем, что подсудимый скончался в тюремной камере от инфаркта.

Другой подзащитный Огняновича

Статьи по теме:
У Лукашенко к Сербии старая привязанность
В России напомнили Лукашенко о судьбе Милошевича и Хусейна  (17)

Среди подзащитных Огняновича был также Лука Бойович - один из лидеров белградской мафиозной группировки, которая, предположительно, стоит за убийством экс-премьера Сербии Зорана Джинджича, указывает информагентство AFP. Бойович отбывает в Испании 18-летний тюремный срок, полученный за незаконное хранение оружия. Его также обвиняют в убийствах и организации наркотрафика.

Бойович - одна из ключевых фигур в борьбе за власть между двумя мафиозными группировками из черногорского города Котор, которая уже унесла много жизней, пишет издание Vecernje Novosti.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Стрелков предрек Путину "путь Милошевича", если боевиков разгромят (115)

Глава Минобороны самопровозглашенной Донецкой...

В мире

Депутат сейма Латвии назвал распад России условием мира в Европе (5)

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что...

Самый кровавый день Евромайдана воссоздали в виртуальной реальности (1)

Молодые украинские энтузиасты презентовали...

США и "Талибан" ведут переговоры о перемирии в Афганистане (1)

Представители "Талибана" и правительства США на...

В отравлении Скрипалей могли участвовать две группы российских киллеров (17)

К такому выводу пришли эксперты, расследующие...

В Белграде убит бывший адвокат Слободана Милошевича (1)

В Белграде убит адвокат экс-президента Сербии...

TOP новостей

Karštis darbe

Жара наносит ущерб здоровью: врачи предлагают объявлять сиесту в Литве (3)

Говорят, что у природы нет плохой погоды, что бывает...

"Запрещать Достоевского - это, конечно, абсурд". Лауринас Кащюнас обещает стоять на страже инфобезопасности Литвы (31)

В Литве от первых лиц государства часто слышны слова о...

Ремонт NordBalt: Литве придется два месяца жить без дешевой электроэнергии из Скандинавских стран (14)

По причине ремонта электрокабеля NordBalt , проложенного...

Университеты таких специалистов не готовят: компания обучает их сама (18)

Новая производственная линия завода Neo Group кажется...

Почему паспорта граждан Литвы - одни из лучших на постсоветском пространстве? (33)

Лето - пора отпусков. DW сравнила паспорта граждан бывших...