В центре Белграда в субботу, 8 декабря, прошла акция протеста, в которой приняли участия тысячи человек. Собравшиеся выразили возмущение нападением на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, а также потребовали изменения политики со стороны президента страны, Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. О столкновениях и пострадавших в результате акции протеста не сообщается.

23 ноября группа мужчин напала на Стефановича в южном городе Крушевац. Политик был избит железным прутом. Вучич сказал, что преступники, напавшие на Стефановича, были арестованы вскоре после инцидента, однако оппозиционные политики утверждают, что к избиению причастная Прогрессивная партия - что ее представителями категорически отрицается.

Вучич победил на президентских выборах в Сербии в 2016 году. После этого его рейтинг несколько снизился, однако он остается самым популярным политиком страны, а правящая коалиция располагает большинством в 160 депутатских мандатов в 250-местном парламенте. Вучич заявляет, что его стратегическая цель - членство Сербии в ЕС. При этом он поддерживает тесные свзи с Россией и Китаем.