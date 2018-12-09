В центре Белграда в субботу, 8 декабря, прошла акция протеста, в которой приняли участия тысячи человек. Собравшиеся выразили возмущение нападением на оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, а также потребовали изменения политики со стороны президента страны, Александра Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. О столкновениях и пострадавших в результате акции протеста не сообщается.
23 ноября группа мужчин напала на Стефановича в южном городе Крушевац. Политик был избит железным прутом. Вучич сказал, что преступники, напавшие на Стефановича, были арестованы вскоре после инцидента, однако оппозиционные политики утверждают, что к избиению причастная Прогрессивная партия - что ее представителями категорически отрицается.
Вучич победил на президентских выборах в Сербии в 2016 году. После этого его рейтинг несколько снизился, однако он остается самым популярным политиком страны, а правящая коалиция располагает большинством в 160 депутатских мандатов в 250-местном парламенте. Вучич заявляет, что его стратегическая цель - членство Сербии в ЕС. При этом он поддерживает тесные свзи с Россией и Китаем.
Порошенко назначил выплаты для украинских политзаключенных в России (29)
"Государственную стипендию" в размере около 180 долларов...
В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек (36)
МВД Франции назвало число задержанных во время...
"Ему позволялось делать всё". Рассказ учителя наследника саудовского престола
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман...
Мэй: если парламент не одобрит "брексит", его может не быть вообще (30)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй...
Россию подозревают в причастности еще к двум резонансным смертям в Великобритании (46)
Скотленд-Ярд не исключает причастность российской...
TOP новостей
"Последний звонок" завершился: учителя не отступят, их поддерживают врачи и ученые (227)
Бастующие с 12 ноября учителя уже 11 дней находятся в...
Иногда рабочим нельзя болеть: из-за нескольких дней могут лишиться полного годового стажа (25)
Даже больные жители Литвы иногда ходят на работу. Одна...
Путь литовки в Норвегии: от уборщицы - к собственному бизнесу (57)
"Когда я приехала в Норвегию, то работа для меня уже была...
Сквернялис: доходы увеличатся у всех работающих (23)
Своевременно принятый бюджет страны увеличит доходы...
Официально: будем переходить на летнее время еще несколько лет (13)
Страны Евросоюза будут переходить на летнее время еще...