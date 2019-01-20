Более десяти тысяч жителей Сербии в субботу, 19 января, вышли в столице страны Белграде на уличные демонстрации, направленные против курса президента Александара Вучича. Седьмую субботу подряд участники протестных акций проследовали по центру города к зданию государственной телекомпании RTS, в том числе скандируя "Вучич, уходи" и "Вучич - вор". Один из выступавших на митинге, актер Бранислав Трифунович, потребовал от оппозиционных партий представить программу прозрачного и эффективного управления, что, по мнению Трифуновича, должно стать ориентиром для всех политиков.

За протестным движением в Сербии стоит альянс оппозиционных партий, охватывающий весь политический спектр - от левых до правых сил. Критики указывают, что хотя "субботние" марши обличают автократические методы правления Вучича, организаторы манифестаций до настоящего момента не выдвигали альтернативных предложений.

Ранее партия Вучича собрала в Белграде десятки тысяч людей по время визита в Сербию российского президента Владимира Путина. Критики Вучича заявили, что это было попыткой доказать, что у Вучича больше сторонников, чем у его оппонентов.

Акции протеста начались после того, как в 23 ноября в городе Крушевиц на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии, получившего в результате тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик. Представители оппозиционного блока "Альянс за Сербию" возлагают ответственность за инцидент со Стефановичем на правящую Сербскую прогрессивную партию, возглавляемую самим Вучичем. Оппозиция обвиняет президента в том, что используемая им риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости.