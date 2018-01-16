По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома.
Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Между тем под обломками здания продолжают находиться люди.
Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам экстренных служб приходится с максимальной осторожностью делать каждый шаг.
Отметим, что бельгийская полиция сразу объявила - это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.
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