По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома.

Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Между тем под обломками здания продолжают находиться люди.

Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам экстренных служб приходится с максимальной осторожностью делать каждый шаг.

Отметим, что бельгийская полиция сразу объявила - это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.