В бельгийском городе Антверпен в понедельник вечером произошел взрыв в одном из жилых домов. Взрыв был такой силы, что здание фактически превратилось в руины, а два соседних дома серьезно пострадали, сообщает издание The Independent.
Sprogimas Antverpene sugriovė gyvenamą namą
© twitter

По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома.

Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Между тем под обломками здания продолжают находиться люди.

Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам экстренных служб приходится с максимальной осторожностью делать каждый шаг.

Отметим, что бельгийская полиция сразу объявила - это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.

NEWSru.com
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