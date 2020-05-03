В Бельгии решили готовиться ко второй волне COVID-19

Телеканал RTBF сообщил, что бельгийские больницы получили правительственный циркуляр с указаниями по подготовке к потенциальной второй волне эпидемии коронавируса.
Согласно этому циркуляру, больницы должны зарезервировать, как минимум, одну койку из четырех в отделениях интенсивной терапии под зараженных COVID-19.
Также предписано организовать 25% дополнительных койкомест, готовых быть задействованными в течение 48 часов. Кроме того, дано указание быть готовыми удвоить, а затем и утроить эти меры в течение недели.
"Весь вопрос в том, каков будет ее размах. Не обязательно ждать ее осенью, она может прийти и летом. Наша задача в том, чтобы проявить бдительность и сдержать энтузиазм относительно слишком быстрого открытия общества. Мы видели, как выглядит первая волна. Надо быть готовыми ко второй, даже если мы будем пытаться избежать ее", - заявила накануне в интервью газете Le Soir председатель экспертной группы, инфекционист из Антверпена Эрика Влиге.
"Новый всплеск не придет внезапно, мы увидим его появление," - предупредила она.
"Возможно также, что он произойдет в конкретном месте, что потребует специфического подхода", - добавила Влиге. В любом случае, считает она, повторная изоляция не исключается.
Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летем заявил изданиям группы Sudpresse, что в Бельгии может быть предусмотрен повторный режим изоляции.
"Если будет сильное возобновление, то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - сказал эксперт. По мнению ван Летема, "если люди снова увидят рост числа смертей, а больницы опять наполнятся, они будут соблюдать новые меры".
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