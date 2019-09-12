Спектакль "Деревья помнят" (La mémoire des arbres) режиссера Фабриса Муржиа рассказывает о последствиях аварии, случившейся 29 сентября 1957 года на "Маяке", секретном комбинате советского ядерного комплекса.

Тогда на комбинате взорвалась емкость с радиоактивными отходами. Облако накрыло десятки деревень - людей пришлось эвакуировать, дома и скот уничтожить - а тысячи участников ликвидации последствий катастрофы получили большие дозы радиации,

Помимо этого, в разные годы на "Маяке" случались и другие утечки и сбросы радиоактивных отходов, которые угрожали здоровью и жизни жителей близлежащих населенных пунктов.

Бельгийская пресса в сообщениях о новом спектакле прежде всего вспоминает об успехе сериала "Чернобыль", который выпустила в этом году компания HBO.

Но режиссер спектакля Фабрис Муржиа говорит, что идея спектакля возникла у него до выхода "Чернобыля" и была связана с недавними событиями на самом "Маяке".

В конце прошлого года "Маяк" попал в выпуски новостей в связи с радиоактивным облаком, которое накрыло часть России и Европы. Специалисты предполагают, что источник облака - комбинат в Челябинской области. Госкорпорация "Росатом" это отрицает.

Фабрис Муржиа сказал бельгийскому изданию Bruzz, что он загорелся мыслью сделать спектакль после того, как увидел репортаж о "Маяке" и его связи с облаком с изотопом рутения, вышедший на телевидении в январе.

Сыграть себя





Надежда Кутепова, глава правозащитной организации "Планета надежд", много лет занималась в родном Озёрске Челябинской области защитой прав ликвидаторов последствий катастрофы 1957 года и пострадавших от других радиоактивных сбросов с "Маяка".

В 2015 году российские власти записали "Планету надежд" в "иностранные агенты", а потом обвинили на федеральном телевидении в "промышленном шпионаже". Кутепова, опасаясь, что это обвинение перерастёт в реальное уголовное дело, бежала с детьми во Францию.

Режиссер Фабрис Муржиа разыскал Надежду Кутепову и пригласил ее в спекткаль о "Маяке", проблемами которого она занималась всю жизнь

"Моя сюжетная линия - рассказать о судьбе людей в закрытых городах, судьбе моей семьи, и почему я стала бороться. Почему продолжаю бороться, даже когда меня выгнали из страны", - рассказала Би-би-си Кутепова, чей отец в юности оказался среди ликвидаторов аварии, а много лет спустя умер от рака.

"Реалии переданы очень точно, потому что автор использует в фильме документальные интервью людей, записанные на месте, - говорит правозащитница. - Они появляются на стене, как вспышки в памяти главного героя, Сергея, который ее потерял, но все время находит дома какие-то материальные свидетельства прошлого".

Кутепова надеется, что спектакль о событиях уже довольно далекого прошлого в далеком Зауралье будет интересен бельгийским зрителям, потому что "это не только и не столько история, сколько реальность, чему подтверждение и то, что меня пригласили принять участие в спектакле".