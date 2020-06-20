В Бельгии неизвестный совершил нападение с ножом на бургомистра Брюгге

В бельгийском Брюгге совершено нападение на бургомистра Дирка Де Фау. В субботу, 20 июня, неизвестный атаковал его ножом и тяжело ранил. 62-летний политик доставлен в больницу и прооперирован, он находится в "стабильном состоянии", сообщила прокуратура провинции Западная Фландрия.
Ведомство начало расследование по подозрению в попытке убийства. Предполагаемый преступник задержан.
По данным местных СМИ, нападение совершено неподалеку от канцелярии бургомистра, который также работает адвокатом. Нападавший, возможно, является одним из его бывших или нынешних клиентов, пишет газета Het Laatste Nieuws. По ее информации, Де Фау был ранен в шею и самостоятельно вызвал скорую помощь.
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