Следователи намерены "прояснить все факты, связанные с катастрофой", подчеркнул судья. Место происшествия останется закрытым до конца расследования.

Режим ЧП в Бейруте после взрывов



Мощные взрывы произошли в районе порта ливанской столицы вечером 4 августа. Министерство здравоохранения заявило как минимум о 149 погибших. Тысячи жителей получили ранения, половина зданий Бейрута пострадала, следует из оценки городских властей. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения.

Точные причины взрывов пока неизвестны. По данным правительства Ливана, в порту взорвались 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности.

Евросоюз выделит Ливану экстренные средства в размере 33 млн евро для восстановления страны. Германия предложила Ливану масштабную помощь бундесвера. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас предостерег от дестабилизации обстановки в Ливане. Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал скорое проведение международной конференции стран-доноров для помощи ближневосточной республике.