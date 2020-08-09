В Бейруте массовые протесты после взрыва: для чиновников подготовили виселицы

Участники митинга установили импровизированные виселицы и подвесили на них кукол, изображающих лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу и президента Ливана Мишеля Ауна. В последние дни рисунки виселиц, символизирующие призыв наказать виновных в катастрофе, во множестве появились на улицах Бейрута, сообщает NEWSru Israel.

Надписи на плакатах протестующих гласят: "Уходите в отставку или вас повесят", "Вы все убийцы", передают Vesty.co.il. На акции раздавались призывы к зарубежным странам свергнуть власть в Ливане и установить свой контроль в государстве. Протестующие заявили о своем недоверии к правящему правительству и выражали желание, чтобы Ливан взяла под свой контроль ООН.

Манифестанты бросались камнями в полицейских и пытались прорвать заграждения у здания парламента, полиция преградила им путь и применила слезоточивый газ. По данным ливанской службы скорой помощи "Красный крест" В результате столкновений пострадали более 230 человек.

Позже протестующим удалось ворваться в здание ливанского МИДа и министерства экономики. По данным телеканала Al Jazeera, группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. На плакатах ворвавшихся в МИД написано: "Бейрут - демилитаризованный город" и "Столица революции".

Жительница Бейрута Екатерина рассказала Business FM, что власти действительно не справляются с ликвидацией последствий взрыва. По ее словам, координации действий нет, а по гуманитарной помощи поступает противоречивая информация: есть данные, что власти якобы отказываются от нее, хотя помощь нужна.

"Нет логистики. То есть, возможно, грузы приходят, но их никуда не развозят, а в то же время люди страдают, потому что не получают необходимого, нет лекарств, заканчивается уже все. Помощи никакой пока от муниципалитета, даже еще и не по всем домам прошлись представители муниципалитета, чтобы оценить ущерб, сказать людям, подлежит восстановлению - не подлежит восстановлению, можно находиться в здании или нельзя", - рассказала собеседница радиостанции.

По ее словам, в то время как в действиях властей царит неразбериха, со всего Ливана в Бейрут съезжаются неравнодушные люди и помогают расчищать завалы. "Ходят по квартирам, звонят, спрашивают, что нужно, убирают. Фактически мусор на улицах, который возможно руками вынести, уже все унесли, остались крупногабаритные куски, которые руками не унесешь, не разгребешь. Людей очень много, которые помогают, но от правительства помощи никакой абсолютно", - заключила жительница города.