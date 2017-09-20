Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.
Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.
Конституционный суд "заморозил" закон
Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.
Германия приняла международное определение антисемитизма
Правительство ФРГ в среду, 20 сентября, официально...
Новый глава Комиссии по образованию: В Латвии нужно оставить билингвальное обучение
Билингвальные учебные программы нужно сохранить —...
В Барселоне задержан сотрудник каталонского правительства (1)
Испанская полиция в среду, 20 сентября, в Барселоне...
Звезды Голливуда начали собственное расследование по России (12)
В США создана новая платформа для расследования...
TOP новостей
Новейший прогноз: вскоре начнет сокращаться численность работающего населения (5)
Государство собирает больше налогов, а ближайшие...
Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (436)
Руководство России никак не может побороть свою...
Лидер соцдемов удивил своей позицией в вопросе Островецкой АЭС (39)
Председатель социал-демократической партии Гинтаутас...
Раскрыты подробности ракетного удара с вертолета на учениях "Запад-2017" (9)
Стали известны обстоятельства чрезвычайного...
В следующем году будут пересчитаны все пенсии (27)
Многие слышали, что на пенсию люди в будущем будут...