Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Конституционный суд "заморозил" закон

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.