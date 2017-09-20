Испанская полиция в среду, 20 сентября, в Барселоне задержала помощника вице-председателя каталонского правительства Хосепа Марию Хове. Кроме того, были проведены обыски в помещениях, которые занимает правительство автономной области, готовящее референдум о независимости.
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Обыски прошли в отделах внешней политики, экономики, а также в кабинете главы Каталонии.

Испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Конституционный суд "заморозил" закон

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

Deutsche Welle
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