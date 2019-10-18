В Барселоне возобновились уличные беспорядки

В центре Барселоны митингующие жгут мусорные контейнеры и мебель, бросают камни и петарды в полицейских. Полиции удалось пресечь столкновение сторонников независимой Каталонии с правыми активистами.
Katalonų lyderis prisijungė prie separatistų eisenos
© AFP / Scanpix

На улицах Барселоны в ночь на пятницу, 18 октября, вновь начались беспорядки. Митингующие жгут мусор и мебель в центре города, бросают камни и петарды в полицейских. Об этом сообщила газета El Pais. Демонстранты также разбили витрину одного из банковских отделений.

Полиции пришлось пресекать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг. Ночью на улицах Барселоны митинговали несколько тысяч человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, тогда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы девятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума, они получили от 9 до 13 лет. В ходе протестов пострадали 125 человек.

Deutsche Welle
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