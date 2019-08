В Барселоне в воскресенье, 25 августа, из-за опасности взрыва были эвакуированы посетители одного из самых популярных пляжей. Меры приняты в связи с обнаружением под водой взрывного устройства вблизи пляжа Сан-Себастьян, сообщается в микроблоге полиции в Twitter.

Hem desallotjat la Platja de St Sebastià i acordonat la zona per un possible artefacte explosiu trobat per la @guardiacivil. Seguiu les indicacions dels agents i no difoneu informacions no contrastades. pic.twitter.com/yYrx94MgK1