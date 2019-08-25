В Барселоне в воскресенье, 25 августа, из-за опасности взрыва были эвакуированы посетители одного из самых популярных пляжей. Меры приняты в связи с обнаружением под водой взрывного устройства вблизи пляжа Сан-Себастьян, сообщается в микроблоге полиции в Twitter.



Устройство, находящееся на глубине 3 метров в 25 метрах от берега, обнаружил полицейский, который в выходной день занимался подводным плаванием, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя испанской Гражданской гвардии. Педположительно, речь идет о взрывчатке времен гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.

Полиция установила оцепление периметром 250 метров. На место прибыли три лодки Гражданской гвардии и лодка с представителями администрации города. Ожидается, что специалисты ВМС Испании приступят к разминированию находки 26 августа.