Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония - это Испания", "Я испанец, испанец, испанец". Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума, сообщает Русская служба ВВС. Митингующим сигналят проезжающие мимо автомобили.

На воскресный митинг люди пришли с флагами Испании, Каталонии и Евросоюза. Участники демонстрации сказали ВВС, что очень недовольны тем, как каталонское телевидение освещает протесты. По их словам, утром телеканалы вместо митинга показывали монастырь Монсеррат.

Противостояние между теми, кто поддерживает независимость состоятельной Каталонии, и теми, кто выступает за единство, разделило страну. Голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка.

Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование. А власти ставят 90% результат в основу своего курса на отделение. Мадрид и Евросоюз объявили референдум нелегитимным.

Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию, и, как полагают некоторые, объявить о независимости.

Акция в Мадриде собрала до 150 тысяч человек

Накануне крупная акция в поддержку единства с Каталонией прошла в столице Испании Мадриде. До 150 тысяч человек вышли в субботу на одну из знаковых площадей испанской столицы - Пласа де Колон, передает ТАСС.

Собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!", "С путчистами не ведут диалог". Вся Пласа де Колон окрасилась в красно-желтые цвета национального флага.

Кроме того, в разных частях Испании прошли акции с призывом к диалогу между Мадридом и Барселоной. Участники акций в белых футболках собрались у мэрий разных городов. В каталонской столице данная манифестация собрала тысячи человек. В Мадриде манифестация прошла на известной площади Сибелес, которая находится напротив здания городских властей. Главный лозунг акций: "Парлем", что с каталонского можно перевести как: "Говорим".