Сотни тысяч человек вышли на митинг в Барселоне в субботу, 11 ноября. Демонстранты требовали освободить восемь политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии. Организаторами мероприятия выступили националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея" и организация Omnium Cultural, чьи лидеры также находятся под стражей.
По данным местной полиции, в акции участвовали около 750 тысяч человек. Демонстранты держали в руках транспаранты с лозунгами "Свобода политическим заключенным", "Мы республика", "SOS демократия" и флаги Каталонии. В одной из колонн шли родственники задержанных. Председатель парламента автономии Карме Форкадель, несколько дней назад отпущенная на свободу под залог 150 тысяч евро, отказалась участвовать в акции.
Мэр Барселоны Ада Колау обвинила отправленное в отставку правительство Каталонии в том, что они ввергли регион в хаос. По ее словам, сепаратисты спровоцировали волнения и в одностороннем порядке провозгласили независимость автономии, хотя большинство жителей выступало против этого шага. Несмотря на резкую критику в адрес бывших министров регионального правительства, Колау также участвовала в акции и требовала освободить задержанных политиков.
Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон перед началом демонстрации обратился к ее участникам с призывом "громко и отчетливо" потребовать от испанских властей "свободы и демократии". В настоящее время Пучдемон и еще четыре министра скрываются в Брюсселе. Верховный суд Испании выдал европейский ордер на их арест 3 ноября. Бельгийский суд до 18 ноября должен вынести решение по этому ордеру.
В воскресенье, 12 ноября, Каталонию впервые после начала кризиса в этом регионе посетит премьер-министр Испании Мариано Рахой. 21 декабря в Каталонии должны пройти внеочередные выборы в парламент автономии.
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