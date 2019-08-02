"Мы начинаем незамедлительное расследование. Мы тщательно наблюдаем за развитием ситуации и усиливаем меры безопасности. Мы призываем людей не паниковать", – говорится в официальном заявлении администрации премьер-министра Таиланда.
По данным полиции, первый взрыв произошел в центре города в 7 утра по местному времени, за ним последовали взрывы у станции наземного метро, в квартале правительственных зданий и на пригородной дороге.
Одна из бомб взорвалась вблизи конгресс-центра, в котором проходят встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В этом году в саммите принимают участие делегации из Великобритании, России, Китая и США.
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