Прибывшие спасатели не знали, кто именно издает шипящий шум, поэтому начали понемногу взламывать стену. Каково же было их удивление, когда в щели они увидели пятнистую кожу гигантского питона. Когда животное наконец-то извлекли из стены и выволокли на улицу, посмотреть на находку собралась вся улица. Питона поместили в мешок и обещали выпустить в дикую природу.
Владелец жилья господин Субданг заверил, что не боится змей, но уточнил, что по-настоящему испугался, если бы питон застрял в потолке и свалился ночью ему на голову. Мужчина огорчен, что теперь придется делать ремонт в доме, но признал, что это все же лучше, чем когда в стене живет огромный питон.
Спасатели говорят, что стена — довольно необычное место обнаружения змей. Как правило, рептилии в Таиланде часто встречаются в стоках канализации, трубах, в ветвях кустарников и деревьев. Эксперты думают, что животное попало в дом через щель снаружи. Питон мог выбрать жилище в качестве убежища от тропического ливня.
В Бангкоке змеи нередко заползают в дома людей. В 2017 году департамент пожарной охраны города принял 31 тысячу вызовов с заявками на отлов животных. Питоны хоть и не ядовитые змеи, но имеют острые зубы и могут быть опасны для людей из-за своей способности душить жертву нападения. Такой вид питона, как на видео, может достигать 10 метров в длину и весить более 90 килограммов.
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