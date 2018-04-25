Тело одного из них удалось найти сразу после крушения. Останки второго по-прежнему не обнаружены — в кабине вертолета их не оказалось. При этом найден один из черных ящиков Ка-29.
"Вертолет обнаружили и подняли на борт одного из кораблей Балтийского флота 23 апреля. Боевая машина находилась примерно в 6 км от берега, на глубине порядка 40 метров, в предполагаемом изначально районе крушения", — рассказал собеседник агентства ТАСС.
По информации источника, один из "черных ящиков" найден. Однако второй — речевой самописец — еще не нашли. Как отметил собеседник, вертолет, "очевидно, при крушении развалился на несколько частей".
Как сообщалось, 12 апреля около 23:30 по московскому времени (совпадает с латвийским) при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение российский военный вертолет Ка-29. ЧП произошло во время посадки вертолета на борт большого десантного корабля "Иван Грен". Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.
Военным следственным отделом СК по Балтийскому гарнизону по факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия службы безопасности полетов Госавиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета (АО "Камов").
"Требуем смену власти": в Армении снова проходят массовые акции протеста
Тысячи сторонников оппозиции в Армении собрались на...
Талибы объявили о начале нового наступления в Афганистане
Радикальное исламское движение "Талибан" объявило о...
Датский изобретатель получил пожизненный срок за жестокое убийство журналистки
Датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к...
В ПАСЕ признали часть Донбасса оккупированной Россией (22)
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)...
BBC может переместить свою российскую редакцию в Латвию (5)
Представительство телерадиокомпании BBC обратилось к...
TOP новостей
В Литве компанию оштрафовали на 150 тыс. евро за трансляцию российской пропаганды (85)
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ)...
Президент Литвы: отставка Маркаускаса станет основой для конструктивного сотрудничества (8)
Решение об отставке Бронюса Маркаускаса с поста...
Введение нового налога на недвижимость преследует иную цель (12)
Новый налог на недвижимость для тех, у кого есть больше...
Вскоре в Литву вернется жара: каким прогнозируют лето (1)
Климатологи утверждают, что апрель в Литве был...
Вердикт премьер-министра Литвы: министр сельского хозяйства уходит
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что...