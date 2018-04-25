В Балтийском море обнаружили и подняли из воды военный вертолет Ка-29, потерпевший крушение 12 апреля. Жертвами катастрофы стали два члена экипажа, сообщает ТАСС.
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Тело одного из них удалось найти сразу после крушения. Останки второго по-прежнему не обнаружены — в кабине вертолета их не оказалось. При этом найден один из черных ящиков Ка-29.

"Вертолет обнаружили и подняли на борт одного из кораблей Балтийского флота 23 апреля. Боевая машина находилась примерно в 6 км от берега, на глубине порядка 40 метров, в предполагаемом изначально районе крушения", — рассказал собеседник агентства ТАСС.

По информации источника, один из "черных ящиков" найден. Однако второй — речевой самописец — еще не нашли. Как отметил собеседник, вертолет, "очевидно, при крушении развалился на несколько частей".

Как сообщалось, 12 апреля около 23:30 по московскому времени (совпадает с латвийским) при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря потерпел крушение российский военный вертолет Ка-29. ЧП произошло во время посадки вертолета на борт большого десантного корабля "Иван Грен". Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолета погиб.

Военным следственным отделом СК по Балтийскому гарнизону по факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия службы безопасности полетов Госавиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета (АО "Камов").

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