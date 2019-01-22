В южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер". Об этом сообщает РИА "Новости".
Американские эсминцы сопровождают силы Балтийского флота РФ. "Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", — заявили в российском Национальном центре управления обороной.
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