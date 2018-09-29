В Багдаде убита "Мисс Ирака-2015", выкладывавшая откровенные фото в соцсети

Об этом сообщает Youm7.
По данным властей, Тара Фарес была застрелена неизвестными в своем автомобиле в районе Кам-Сара в центре иракской столицы вечером в четверг, 27 сентября. Две пули попали модели в голову, одна - в грудь. По данным Albayan, девушка скончалась на месте, ее тело было доставлено в больницу.
Как отмечается в заявлении МВД, в связи с убийством заведено уголовное дело, проводится расследование с целью привлечения к уголовной ответственности виновных в преступлении.
Тара Фарес родилась в Эрбиле в 1996 году. Она завоевала титул вице-мисс Ирака в 2014 году, когда в стране впервые за 42 года состоялся конкурс красоты. На следующий год ее признали первой красавицей страны.
Убийство произошло всего через несколько дней после того, как Тару назвали "звездой социальных сетей", отмечает ТАСС. В своем Instagram красавица выкладывала довольно откровенные для исламского общества фотографии. У нее было более 2,7 млн подписчиков.
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كُرهك لأفعالك السابِقه دليل على تطور عقليتك . Photographer @omar.moner 💐👼
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dear self, stay 💪 #tarafares🕊 #wakeitlikeitalkit
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بَعدَ هذا البَلاء العَظيم ، أيّ طقوسٍ مِن الكلِمات يُمكِنُ أن تُرَمّم الخَراب ! سيلفيا بلاث
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Тара несколько лет прожила в Европе, но затем вернулась на родину. Она жила в столице Иракского Курдистана Эрбиле, но постоянно приезжала в Багдад. Модель выступала за права женщин и снималась в рекламе. Она была лицом многих популярных брендов. Девушка неоднократно оказывалась в центре скандалов в связи с публикациями в соцсетях своих снимков.
В Instagram модели после ее смерти появилось сообщение с черно-белой фотографией. "Мы просим Аллаха простить ее и даровать ей свою великую милость", - говорится в комментарии под фото (цитата по РИА "Новости").
Как отмечает Kurdistan24, это не первое преступление против представителей фэшн-индустрии за последнее время в Ираке. В августе при загадочных обстоятельствах были убиты владелец салона красоты Рафиф аль-Ясери и фэшн-эксперт Раша аль-Хассан.
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