"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сказал Цигикал.
Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.
"Сегодня началось буксование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава Госпогранслужбы.
Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.
"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - заявил он.
Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ.
Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.
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