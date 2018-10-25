"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сказал Цигикал.

Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

"Сегодня началось буксование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава Госпогранслужбы.

Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - заявил он.

Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б / н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ.

Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.