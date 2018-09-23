Повторное извержение вулкана было зарегистрировано в 9:58.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым в мире по величине грязевым вулканом, произошло 6 февраля 2017 года.

30 марта 2018 года на территории того же Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен. Оно длилось около семи минут и сопровождалось столбом пламени. Примерная высота пламени составляла 100-150 метров.

Минэкологии страны напоминает, что окрестности грязевого вулкана не заселены.

Грязевые вулканы Отман-Боздага и Айрантокен находится на территории государственного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.