В Азербайджане извергся второй по величине в мире грязевой вулкан

Извержение грязевого вулкана произошло в воскресенье в Гарадагском районе Баку, сообщает "Интерфакс". "Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в 8 часов 53 минуты в воскресенье в Гарадагском районе Баку", - говорится в сообщении на сайте Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.
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Повторное извержение вулкана было зарегистрировано в 9:58.

В последний раз извержение Отман-Боздага, являющегося вторым в мире по величине грязевым вулканом, произошло 6 февраля 2017 года.

30 марта 2018 года на территории того же Гарадагского района Баку произошло извержение грязевого вулкана Айрантокен. Оно длилось около семи минут и сопровождалось столбом пламени. Примерная высота пламени составляла 100-150 метров.

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Минэкологии страны напоминает, что окрестности грязевого вулкана не заселены.

Грязевые вулканы Отман-Боздага и Айрантокен находится на территории государственного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова.

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