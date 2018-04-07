Полиция подтвердила гибель 14 человек. Возраст погибших от 16 до 21 года. Водитель автобуса также погиб.

Еще 14 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии.

По данным Королевской конной полиции Канады, в момент аварии в автобусе находились 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования пострадавшим и их родственникам.

"Не могу даже представить себе, что сейчас переживают родители. Все мои мысли и чувства обращены сейчас ко всем, кого коснулась эта трагедия - как в общине Гумбольдта, так и за ее пределами", - говорится в его "Твиттере".

Инспектор полиции Тед Мунро заявил, что спасательная операция продолжается. В церкви городка Нипавин организовали центр для семей пострадавших.

В ожидании новостей

Отец одного из игроков Майлз Шумлански приехал на место происшествия после того, как ему позвонил сын.

"Это была катастрофа. Автобус вытаскивал подъемный кран", - рассказал он местной газете Saskatoon Star Phoenix.

Президент хоккейного клуба "Гумбольдт Бронкос" Кевин Геринджер опубликовал заявление, в котором обратил "мысли и молитвы" к семьям спортсменов и персонала команды.

"Наша семья "Бронкос" шокирована, мы пытаемся прийти в себя после этой ужасной потери", - говорится на официальном сайте.

Президент клуба "Нипавин Хоукс", на матч с которым направлялась команда "Гумбольдт Бронкос", Даррен Опп назвал произошедшее ужасной катастрофой.

"Мамы, папы и дяди ждут новостей о том, уцелели ли их дети и племянники", - сказал Опп в комментарии Globe and Mail.