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По некоторым данным, убитый - чеченский блогер, критиковавший Рамзана Кадырова. Австрийский спецназ задержал предполагаемого убийцу. Он тоже гражданин России.
Austrijos policija Vienoje ieško šaulio
Austrijos policija Vienoje ieško šaulio
© Reuters / Scanpix

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили 43-летнего просителя убежища из России. Об этом пишут австрийские СМИ. Мужчину убили вечером выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

Герасдорф находится неподалеку от Вены. Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце, он также является гражданином России. При задержании мужчина не сопротивлялся.

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Австрийская радиостанция ORF сообщила, что оба россиянина, вероятно, являются выходцами из Чечни.

По данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. Он критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены".

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Deutsche Welle
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