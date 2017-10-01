В Австрии в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон, запрещающий ношение закрывающих лицо головных уборов, масок и спецсредств в общественных местах.
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Принятый усилиями Социал-демократической партии Австрии (SPÖ) и Австрийской народной партии (ÖVP), закон называется "религиозно-нейтральным", хотя политически направлен против бурки и никаба, отмечает издание Wiener Zeitung.

Кроме традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, под запрет, в частности, подпадают медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы.

Исключения распространяются на использование подобных элементов по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, а также, к примеру, на народных гуляниях и карнавалах.

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Нарушителям закона грозит штраф

Полиция, отмечает австрийское издание, намерена использовать закон для борьбы с гражданами, уклоняющимися от идентификации личности. Для начала им будет предложено снять запрещенный к ношению предмет одежды. В случае отказа нарушителю грозит штраф в размере до 150 евро.

Подобный запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды действует во Франции и Бельгии с 2011 года. Более того, летом 2016 года мэры нескольких курортных городов Франции запретили мусульманкам носить буркини - полностью закрытые купальники с платками.

В ФРГ в апреле 2017 года был введен частичный запрет на ношение бурки, никаба, паранджи и другой аналогичной одежды в общественных местах. Его действие распространяется на некоторые категории госслужащих, военнослужащих и сотрудников избирательных органов.

Бундесрат Германии в конце сентября принял ряд важных дополнений к правилам дорожного движения. Отныне нельзя садиться за руль, надев карнавальную маску, респиратор или мусульманские головные уборы, скрывающие лицо. За нарушение грозит штраф в размере 60 евро.

Deutsche Welle
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