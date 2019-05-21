Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии. Как сообщил представитель АПС вечером в понедельник, 20 мая, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля.
Ранее в тот же день Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.
В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем. По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.
Штрахе заподозрили в сговоре с богатой россиянкой
На видеозаписи, снятой неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов, и опубликованной немецкими изданиями Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung 17 мая 2019 года, Хайнц-Кристиан Штрахеобещал предполагаемой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании АПС. На следующий день после появления видео в СМИ Штрахе ушел в отставку.
Курц разорвал коалиционное соглашение с АПС, обвинив ее в подрыве политической репутации Австрии, и призвал провести досрочные выборы. Президент страны предложил провести перевыборы в начале сентября.
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