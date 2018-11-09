"Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе также неприемлем", - подчеркнул Курц. По его словам, о предполагаемой агентурной деятельности ныне 70-летнего австрийского офицера сообщила спецслужба "дружественной европейской страны".

Подозреваемый признал вину

По информации газеты Die Presse, подозреваемый уже полностью признал свою вину. Российская сторона предоставила ему технические средства, с помощью которых он поставлял информацию, пишет далее газета. Средством связи, по ее данным, служил обычный всеволновый приемник. По первым оценкам австрийской армии, подозреваемый не мог передавать информацию строгой секретности, речь шла скорее об общедоступных сведениях из внутренней сети вооруженных сил.

Министерство обороны Австрии "немедленно" занялось проверкой и идентификацией предполагаемого шпиона, сообщил глава ведомства Марио Кунасек. По его словам, у подозреваемого изъяты технические устройства, в частности ноутбуки, в настоящее время они изучаются. Вся собранная на данный момент информация передана в прокуратуру.

Около 20 лет

Офицер из Зальцбурга, занимавший "неприметную должность в командовании австрийских сухопутных войск", около 20 лет работал на российскую военную разведку. Как пишет газета Kronen Zeitung, за свои услуги он получил в общей сложности 300 тысяч евро. Агент, который каждые две недели общался со своим российским куратором - неким "Юрием", передавал информацию об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах, о содержании служебных совещаний, а незадолго до своего разоблачения - и о положении с мигрантами в Австрии.

Скандал "не улучшит отношения между Россией и ЕС", - заявил Курц. По словам австрийского канцлера, он исходит из того, что подозрения подтвердятся. На вопрос журналистов о том, могут ли быть в этой связи высланы российские дипломаты из Австрии, Курц указал, что дальнейшие шаги будут обсуждаться с европейскими партнерами.

Визит Карин Кнайсль в Москву должен был состояться 2-3 декабря.