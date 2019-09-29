В воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы в Австрии. Первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 утра. Как отмечают эксперты, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки. Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов. При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).
Правительство Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. В результате коалиция АНП и АПС распалась и были объявлены новые парламентские выборы. Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.
Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее вечером в воскресенье.
Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии...
Переход на электромобили приведет к потере более 100 тысяч рабочих мест в ФРГ
Эксперты считают, что после отказа от двигателей...
По следам принцессы Дианы. Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе
Принц Гарри прошел по частично разминированному полю в...
Джон Сайфер: "Президент США не должен разговаривать, как мелкий гангстер" (34)
Президент Дональд Трамп назвал предполагаемого...
МИД ФРГ готов на очередную отсрочку по "Брекзиту"
Глава немецкого МИД Хайко Мас заявил, что ЕС рассмотрит...
TOP новостей
Светлое будущее может и не наступить – будущее современной молодежи представляют в мрачных тонах (188)
Ответить на вопрос, будут ли нынешние молодые люди...
Занятость, миграция и демография – диалектика треугольника (11)
Занятость и безработица – аверс и реверс одного...
Профессор истории еды: гордость литовской кухни – советское наследие (31)
Почему на просьбу назвать три традиционных блюда...
Рекордсмен по числу командировок в парламенте Литвы Зингерис "проездил" почти 50 000 евро
В парламенте Литвы этого созыва больше всего стоили...
Вильнюсские власти потратили на ремонт кабинетов 300 000 евро (15)
Вильнюсские власти на ремонт кабинетов руководителей...