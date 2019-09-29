В воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы в Австрии. Первые избирательные участки открылись в воскресенье уже в 6 утра. Как отмечают эксперты, шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки. Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов. При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).

Правительство Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии. В результате коалиция АНП и АПС распалась и были объявлены новые парламентские выборы. Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

Обнародование первых экзитполов ожидается вскоре после закрытия избирательных участков в 17 часов. Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее вечером в воскресенье.