В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Согласно данным социологических опросов, из 6,4 миллиона австрийских избирателей 1 миллион человек до последнего момента еще не решил, за кого отдать свой голос.
Лидером предвыборной гонки в течение нескольких месяцев считался 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц. Однако в последнее время, несмотря на целый ряд ошибок в ходе кампании Социал-демократической партии Австрии (СДПА), которую возглавляет канцлер Кристиан Керн, удалось сократить отставание.
При этом евроскептикам из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая в конце 2016 года стала партнером "Единой России", опросы прогнозируют 25-27 процентов голосов.
Первые предварительные результаты голосования будут известны уже вечером в день выборов, а окончательный официальный подсчет голосов будет завершен, как ожидается, в четверг, 19 октября.
Выборы в нижнюю палату австрийского парламента — Национальный совет — были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе СДПА и АНП.
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