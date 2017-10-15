В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

С открытием первых избирательных участков утром в воскресенье, 15 октября, в Австрии начались выборы в парламент. В избирательной кампании принимали участие 16 партий, из них 10 на федеральном уровне.
Parlamento rinkimai Austrijoje
© Reuters / Scanpix

Согласно данным социологических опросов, из 6,4 миллиона австрийских избирателей 1 миллион человек до последнего момента еще не решил, за кого отдать свой голос.

Лидером предвыборной гонки в течение нескольких месяцев считался 31-летний лидер консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц. Однако в последнее время, несмотря на целый ряд ошибок в ходе кампании Социал-демократической партии Австрии (СДПА), которую возглавляет канцлер Кристиан Керн, удалось сократить отставание.

При этом евроскептикам из правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС), которая в конце 2016 года стала партнером "Единой России", опросы прогнозируют 25-27 процентов голосов.

Первые предварительные результаты голосования будут известны уже вечером в день выборов, а окончательный официальный подсчет голосов будет завершен, как ожидается, в четверг, 19 октября.

Выборы в нижнюю палату австрийского парламента — Национальный совет — были назначены на 15 октября досрочно, потому что в мае текущего года распалась правительственная коалиция в составе СДПА и АНП.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

В Киеве состоялся марш украинских националистов (1)

На Украине отметили день защитника страны, в ходе...

Британия заподозрила Иран в кибератаке на электронную почту парламента

Иран подозревается в проведении крупной кибератаки на...

Польша обнаружила запись взрыва на самописце президентского Ту-154 (5)

Польская комиссия обнаружила запись взрыва на одном...

"Самый бесполезный аэропорт в мире" принял первый регулярный пассажирский рейс (1)

Аэропорт, расположенный на принадлежащем...

В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

С открытием первых избирательных участков утром в...

TOP новостей

Синоптики обещают меньше дождя и больше солнца (2)

Синоптики обещают, что в воскресенье, наконец, погода...

В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (87)

Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...

Истинная причина: почему из Литвы бегут беженцы? (95)

Литва в данный момент по европейской программе...

Опасная ситуация: на юго-восточном склоне горы Гедиминаса формируется оползень (34)

В субботу вечером в штабе по координации экстремальной...

Сколько жители Вильнюса будут платить за отопление? (8)

В этом году новый отопительный сезон снова начался в...