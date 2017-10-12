Автор завещания покончил жизнь самоубийством в октябре 2016 года. Его нашла жена, которая также обнаружила рядом с трупом телефон. Друзья покойного попросили посмотреть историю звонков и сообщений, чтобы понять, кого самоубийца мог предупредить о своих намерениях. Тогда и обнаружилось текстовое сообщение, которое впоследствии решило судьбу судебного процесса, сообщает Mashable.

Свидетели успели сделать фотографию экрана с текстовым сообщением. "Дэйв Ник и Джек, держите все, что у меня есть, — дом и пенсию. Оставьте мой прах в палисаднике позади дома Я просто измучен. Немного денег — за телевизором, и немного — в банке. ПИН от кредитной карты 3636, MRN190162Q 10/10/2016. Моя воля", — говорится в текстовом сообщении.

Решение вынес судья Верховного суда штата Квинсленд после того, как не нашлось доказательств существования другого завещания, оставленного умершим.

Вдова, которая оспаривала законность SMS, пыталась доказать, что, раз умерший не отправил текстовое сообщение, он не имел в виду того, что в нем написал. Но судья Сьюзан Браун признала SMS полноценным завещанием из-за слов в конце "моя воля". По ее мнению, умерший человек четко дал понять, кому должно принадлежать имущество после его смерти.

Также в ходе судебного заседания выяснилось, что покойный часто общался с братом и племянником незадолго до смерти и, скорее всего, хотел отправить сообщение им.

Закон Квинсленда гласит, что последняя воля должна быть написана и подписана двумя свидетелями. Если человек умирает без завещания, то все имущество распределяют в рамках государственного закона о правопреемстве.