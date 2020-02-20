В Австралии сошел с рельсов скоростной поезд, погибли два человека

Экстренные службы сообщили, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. Один человек получил серьезные травмы и был доставлен вертолетом в больницу Мельбурна.
На фото с места аварии видно, что с рельсов сошло несколько вагонов, один из них лежит на боку. Пока неясно, что стало причиной инцидента.
The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020
По информации службы скорой помощи штата Виктория, медики проверяют большое количество пассажиров, но людей с серьезными травмами не много. Служба сообщила, что были госпитализированы четыре человека, они находятся в стабильном состоянии.
Как сообщается, поезд перевозил около 160 пассажиров. Он сошел с рельсов около 19:50 по местному времени (08:50 по Лондону) в 45 км к северу от Мельбурна. Движение, проходящее по участку, где произошел инцидент, было закрыто на время проведения следствия.
Экспресс является основным средством сообщения между Мельбурном и Сиднеем.
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