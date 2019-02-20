В Австралии разрешили размещать эмодзи на автомобильных номерах

Как уточняется в сообщении PPQ, возможность заказать номер со смайликом станет доступна 1 марта. Желающие получить такой знак должны выбрать один из пяти доступных смайликов (улыбающийся, хохочущий, подмигивающий, влюбленный и в солнечных очках), а также набрать желаемую комбинацию из трех букв и двух цифр.

При регистрации нового номера услуга обойдется в 475 австралийских долларов (чуть более 295 евро). Смена номера будет стоить 165 долларов (около 103 евро), а замена поврежденного – около 85 долларов (53 евро), пишет TJ. Автор самого креативного номера с эмодзи получит смартфон iPhone XS Max.

Добавлять необычные знаки можно не только в Квинсленде. Так, в штате Виктория разрешаются брендовые таблички AFL – австралийской футбольной лиги, а также символы Бэтмена и Супермена.