В Австралии разрешили размещать эмодзи на автомобильных номерах

Как уточняется в сообщении PPQ, возможность заказать номер со смайликом станет доступна 1 марта. Желающие получить такой знак должны выбрать один из пяти доступных смайликов (улыбающийся, хохочущий, подмигивающий, влюбленный и в солнечных очках), а также набрать желаемую комбинацию из трех букв и двух цифр.
При регистрации нового номера услуга обойдется в 475 австралийских долларов (чуть более 295 евро). Смена номера будет стоить 165 долларов (около 103 евро), а замена поврежденного – около 85 долларов (53 евро), пишет TJ. Автор самого креативного номера с эмодзи получит смартфон iPhone XS Max.
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Soon you will be able to add a little character to your plate! 😉 To celebrate the launch of Emoji Plates we’re giving away an Iphone Xs Max plus an Emoji prize pack worth $200 (Total prize value $2k)! 😎 So come on, what are you waiting for? 😍 Click the link in our bio and come up with a combination that makes us 😂 or 😀 to win! . . . . . #love #instadaily #cute #emojis #instagood #photooftheday #fashion #fun #picoftheday #hearteyesemoji #hearteyes #emoji #bff #competition #win
Добавлять необычные знаки можно не только в Квинсленде. Так, в штате Виктория разрешаются брендовые таблички AFL – австралийской футбольной лиги, а также символы Бэтмена и Супермена.
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