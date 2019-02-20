Власти австралийского штате Квинсленд разрешили местным жителям заказывать автомобильные номера со смайликами эмодзи. Подробности сообщила государственная компания Personalised Plates Queensland (PPQ), которая изготавливает номерные знаки.
© Фото из социальных сетей

Как уточняется в сообщении PPQ, возможность заказать номер со смайликом станет доступна 1 марта. Желающие получить такой знак должны выбрать один из пяти доступных смайликов (улыбающийся, хохочущий, подмигивающий, влюбленный и в солнечных очках), а также набрать желаемую комбинацию из трех букв и двух цифр.

При регистрации нового номера услуга обойдется в 475 австралийских долларов (чуть более 295 евро). Смена номера будет стоить 165 долларов (около 103 евро), а замена поврежденного – около 85 долларов (53 евро), пишет TJ. Автор самого креативного номера с эмодзи получит смартфон iPhone XS Max.

Добавлять необычные знаки можно не только в Квинсленде. Так, в штате Виктория разрешаются брендовые таблички AFL – австралийской футбольной лиги, а также символы Бэтмена и Супермена.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Bloomberg составил индекс доступности наркотиков в разных странах мира. Литва почти в конце списка

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный «Индекс греха»,...

Пять лет после убийств на Майдане: как далеко продвинулось следствие? (12)

Расследование убийств на Майдане в феврале 2014 года...

В Австралии разрешили размещать эмодзи на автомобильных номерах

Власти австралийского штате Квинсленд разрешили...

Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за "Брекзита"

Три британские народные избранницы, занимающие...

Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе (3)

Специалисты корпорации Microsoft полагают, что за атаками...

TOP новостей

"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (91)

В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...

Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (16)

Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...

Лидер "крестьян" подозревает консерваторов в нечестной игре (16)

Ингрида Шимоните набрала необходимое количество...

Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (27)

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...

Руководители судов: это очень тяжелый день для судов (18)

Председатели Верховного суда Литвы и Вильнюсского...