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Мощный ураган прошел через австралийский штат Новый Южный Уэльс, и проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший на протяжении 74 дней, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный канал 7news.
Liūtis Naujajame Pietų Velse, Australija
Liūtis Naujajame Pietų Velse, Australija
© Reuters / Scanpix

Более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения, сообщил 7news.

На данный момент есть сообщения о шести пострадавших в результате разгула стихии.

Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила о четырех пострадавших: они находились в машине в деловом районе Сиднея, когда на нее упало дерево. Также сообщается о спасении подростка, который оказался в ловушке и прождал помощи два часа, находясь в воде по пояс. Еще одного молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.

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У берегов Сиднея во время шторма высота волн достигала 13,9 метров.

Штормовое предупреждение в Новом Южном Уэльсе было объявлено в воскресенье и действует до понедельника.

NEWSru.com
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