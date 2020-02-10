Более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества. В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения, сообщил 7news.
На данный момент есть сообщения о шести пострадавших в результате разгула стихии.
Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса сообщила о четырех пострадавших: они находились в машине в деловом районе Сиднея, когда на нее упало дерево. Также сообщается о спасении подростка, который оказался в ловушке и прождал помощи два часа, находясь в воде по пояс. Еще одного молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.
У берегов Сиднея во время шторма высота волн достигала 13,9 метров.
Штормовое предупреждение в Новом Южном Уэльсе было объявлено в воскресенье и действует до понедельника.
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