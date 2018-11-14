Иголки нашли в грушах всего через три дня после того, как полиция объявила об аресте 50-летней женщины, обвиняемой в умышленной порче продуктов. О находке в полицию штата Виктория сообщила сотрудница ABC Клер Бонсер, которая нашла иглу в груше во время завтрака.
"Я не получила никаких травм, просто посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы", - рассказала женщина. Вторая упаковка груш с иглами внутри была обнаружена сотрудниками супермаркета сети Woolworths в Сифорде (пригород Мельбурна). По данным телеканала, полиция штата Виктория начала расследование новых случаев обнаружения игл в свежих фруктах.
Масштабное расследование инцидентов с иглами в ягодах и фруктах в Австралии началось 13 сентября, после того, как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения иголок в клубнике, реализуемой в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов.
Вся клубника была отозвана с полок магазинов, однако позднее, 19 сентября, иглы были обнаружены в бананах, купленных в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс), а 20 сентября полиция получила сообщение из Тасмании, где стальную булавку обнаружили в яблоке.
Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. 20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" (умышленное повреждение продуктов), увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.
11 ноября полиция арестовала 50-летнюю бывшую сотрудницу компании, поставлявшей клубнику в супермаркеты страны, Ми Ут Чинь, которой было предъявлено обвинение в семи эпизодах умышленной порчи продуктов. 12 ноября суд Брисбена отказал ей в освобождении под залог, посчитав неясным, продиктованы ли ее поступки местью или борьбой против чего-либо.
По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса отрасль понесла убытки в размере 160 миллионов австралийских долларов ($115,8 миллиона).
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