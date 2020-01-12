В Австралии локализован один из очагов лесных пожаров

На юго-востоке Австралии локализован один из очагов пожара. Об этом сообщает пожарная служба региона Хоксбери на своей странице в Facebook в воскресенье, 12 января. Огонь был вызван ударом молнии 26 октября, в результате сгорели более полумиллиона гектаров леса.
Из-за неблагоприятных погодных условий пожар удалось локализовать позднее, чем ожидалось. При тушении были задействованы местные, федеральные, международные службы, а также силы из других штатов страны. В то же время в сообщении отмечается, что сезон пожаров в Австралии не закончен и продлится еще несколько месяцев.
Не менее 27 жертв пожаров в Австралии
Между тем в штате Виктория на юге страны погиб 60-летний сотрудник пожарной службы. По предварительной информации, во время тушения огня на него упало дерево. Таким образом, число жертв пожаров в стране, начавшихся несколько месяцев назад, выросло до 27 человек. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, оказавшийся под огнем критики из-за пожаров, объявил о создании специальной комиссии по расследованию этой проблемы.
2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики. Опустошительные лесные пожары в стране бушуют с сентября 2019 года. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей.
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