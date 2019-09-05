В Австралии для кошек введут комендантский час и запретят собираться в квартирах больше двух

В последнее время местные жители неоднократно жаловались на кошек, которые по ночам гуляли по городу и мешали людям спать: мяукали, «испражнялись на чужие лужайки, метили входные двери и дрались в клумбах. Чтобы решить эту проблему, местные власти ввели в городе комендантский час (с восьми вечера до семи утра). Если в это время кошки попадутся на улице, их хозяева выплатят штраф.

За теми кошками, которых подозревают в нарушении общественного спокойствия, будет организовано наблюдение. Во дворах будут установлены скрытые камеры, по которым можно будет доказать нарушение.

Перед тем, как утвердить правила, их обсуждали с местными жителями. 71% выступили за введение комендантского часа, 68% поддержали ограничение на двух кошек. А еще 73% одобрили создание совета, который бы рассматривал поведение кошек-нарушителей.

Создатели закона утверждают, что любят кошек и ссылаются на статистику. Каждый год к австралийским зоозащитникам попадает 10 тысяч бездомных пушистиков.