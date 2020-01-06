В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты

Правительство в Канберре мобилизовало 3000 резервистов - беспрецедентное число за всю историю страны. В Австралии уже выгорела территория, по площади вдвое превышающая Бельгию.
© AP / Scanpix

В Австралии к борьбе с опустошительными лесными пожарами подключились тысячи резервистов. Они дислоцированы на территории штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия. Резервисты помогают восстанавливать электроснабжение и распределять продовольствие, воду и топливо в пострадавших регионах, сообщило правительство в Канберре в понедельник, 6 января.

В конце минувшей недели власти Австралии мобилизовали около 3 тысяч резервистов. Это самый крупный призыв за всю историю страны. 6 января правительство объявило о выделении 1,25 млрд евро на восстановление пострадавших от пожаров регионов. "Нам предстоит долгий путь, и мы будет на каждом шагу поддерживать эти регионы", - пообещал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого резко критикуют за медленную реакцию на ситуацию с пожарами.

Статьи по теме:
Премьера Австралии резко раскритиковали за реакцию на пожары
На востоке Австралии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров  (2)

В результате пожаров в Австралии погибли 24 человека

В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары лесов и кустарника. В настоящее время в Новом Южном Уэльсе и Виктории зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн га - территория, почти вдвое превышающая Бельгию или равную пятой части Германии.

По словам Скотта Моррисона, пожары будут полыхать еще многие месяцы. В столице Австралии Канберре загрязнение воздуха 6 января достигло опасного уровня. Муниципальные власти призвали жителей не покидать свои дома. Аннулируются авиарейсы, закрыты магазины, учебные заведения и музеи. МВД Австралии предписало своим сотрудникам оставаться дома в течение двух суток.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Природные пожары на юго-востоке Австралии: тысячи жителей спасаются от огня на пляжах, есть жертвы

В Австралии продолжается беспрецедентный сезон...

Харви Вайнштейн в уголовном суде США: чего ожидать от эпохального процесса? (1)

В понедельник 6 января в нью-йоркском уголовном суде...

В Германии назвали бесполезными угрозы Трампа о санкциях против Ирака (1)

Угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента...

Генпрокуратура Узбекистана передала в суд новое дело Гульнары Каримовой

В Узбекистане окончено расследование уголовного дела в...

Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина (18)

Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке...

В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты

Правительство в Канберре мобилизовало 3000 резервистов -...

TOP новостей

Горький опыт украинца в Литве: проработал несколько месяцев, вернулся домой с 3 евро (127)

Олександр Киселов из города Днипро приехал в Каунас на...

Вильнюс хочет сам решать вопрос табличек с зелеными стрелками: решение министра Шимашюс не одобряет (3)

Власти Вильнюса просят разрешить им самостоятельно...

Šiukšlės Grigiškėse Šiukšlės

Вильнюсцы возмущены: ситуация с вывозом мусора выходит из-под контроля (31)

Столица Литвы утопает в мусоре, – об этом в последнее...

Критики: предлагаемые президентом превентивные беседы с ДГБ могут ущемлять права человека (10)

Внесенные президентом Литвы Гитанасом Науседой...

Политолог: о какой солидарности в Литве может идти речь при таком социальном разобщении (61)

Жители Литвы деполитизированы, и это нехорошо,...