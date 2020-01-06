В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты

В Австралии к борьбе с опустошительными лесными пожарами подключились тысячи резервистов. Они дислоцированы на территории штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия. Резервисты помогают восстанавливать электроснабжение и распределять продовольствие, воду и топливо в пострадавших регионах, сообщило правительство в Канберре в понедельник, 6 января.

В конце минувшей недели власти Австралии мобилизовали около 3 тысяч резервистов. Это самый крупный призыв за всю историю страны. 6 января правительство объявило о выделении 1,25 млрд евро на восстановление пострадавших от пожаров регионов. "Нам предстоит долгий путь, и мы будет на каждом шагу поддерживать эти регионы", - пообещал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого резко критикуют за медленную реакцию на ситуацию с пожарами.

В результате пожаров в Австралии погибли 24 человека

В Австралии уже несколько месяцев бушуют масштабные пожары лесов и кустарника. В настоящее время в Новом Южном Уэльсе и Виктории зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн га - территория, почти вдвое превышающая Бельгию или равную пятой части Германии.

По словам Скотта Моррисона, пожары будут полыхать еще многие месяцы. В столице Австралии Канберре загрязнение воздуха 6 января достигло опасного уровня. Муниципальные власти призвали жителей не покидать свои дома. Аннулируются авиарейсы, закрыты магазины, учебные заведения и музеи. МВД Австралии предписало своим сотрудникам оставаться дома в течение двух суток.