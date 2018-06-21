70-летний австралийский миллионер, занимающийся девелоперским бизнесом, Рон Медич приговорен к 39 годам заключения. Такой приговор вынес 21 июня Верховный суд штата Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC.
Медич был признан виновным в заказе убийства своего бывшего бизнес-партнера — 45-летнего Майкла Макгерка. Он был убит в Сиднее в сентябре 2009 года выстрелом в голову с близкого расстояния на глазах у своего девятилетнего сына.
Медич также признан виновным в запугивании вдовы Макгерка. Судья, оглашая вердикт бизнесмену, заявил, что тот был «невероятно бессердечен», когда устроил запугивание вдовы спустя год после того, как организовал убийство ее мужа, добавляет The Sydney Morning Herald
Судья также сообщил, что смерть Макгерка оказала «катастрофический» эффект на его супругу и их четверых детей, которые на тот момент были в возрасте от восьми до 12 лет.
Согласно вердикту суда, период заключения без возможности условно-досрочного освобождения составит 27 лет. Таким образом, Медичу будет 97 лет, когда он сможет подать запрос на досрочное освобождение.
Защита миллионера уже заявила о намерении обжаловать приговор. Сам Медич своей вины не признает.
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