Корреспонденты на месте событий сообщили, что между участниками митинга и сторонником переименования началась перепалка. После этого полиция вмешалась и задержала несколько протестующих.

Накануне в Сети появились как минимум две петиции против переименования города "без легитимного обсуждения данного вопроса с народом". Одна из них набрала меньше 2 тысяч голосов, другая – более 29 тысяч.

Парламент Казахстана сразу в двух чтениях проголосовал за переименование Астаны в Нурсултан 20 марта. Это было предложение нового президента Касыма-Жомарта Токаева, который вступил в должность 20 марта.

Это будет уже вторым переименованием города за последние 25 лет (Целиноград был переименован в Акмолу, а Акмола в 1998 году была переименована в Астану).

Касым-Жомарт Токаев стал вторым президентом Казахстана. Он будет исполнять обязанности до окончания выборного срока в 2020 году, после чего состоится новое голосование.

Среди потенциальных кандидатов на пост президента Казахстана эксперты называют дочь Назарбаева Даригу.

Дарига Назарбаева 20 марта была избрана спикером парламента страны. Ее кандидатуру выдвинул новый президент Касым-Жомарт Токаев. Пост спикера парламента до этого занимал сам Токаев, но после ухода Назарбаева ему по Конституции перешли президентские полномочия.

Несмотря на то, что Назарбаев больше не будет президентом, он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и сохранит за собой пост главы правящей партии "Нур Отан".

Совбез в Казахстане, по сути, определяет основные направления развития страны. Также он контролирует исполнение законов и обсуждает кандидатуры чиновников, которые рекомендуются на посты руководителей центральных и местных исполнительных органов, непосредственно подотчетных президенту. Возглавляя Совбез, Назарбаев по-прежнему сможет контролировать кадровую и стратегическую политику Казахстана.

Назарбаеву в этом году исполнится 79 лет. К власти в Казахстане он пришел в 1989 году, еще до распада СССР. Первый раз Назарбаев стал президентом Казахстана в 1990 году и несколько раз выигрывал выборы. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в 2020 году. Уже в 2017 году он был самым "долгоживущим" президентом из всех лидеров стран бывшего СССР.

В 2016 году впервые появились официальные сообщения о проблемах Назарбаева со здоровьем, и тогда из-за болезни пришлось отменить визит президента в Армению.

После этого Назарбаев принял решение перераспределить некоторые полномочия президента в пользу парламента и правительства и назначил свою старшую дочь Даригу депутатом сената (верхней палаты парламента страны).​

Также после этого в Казахстане приняли новый закон о Совете безопасности: статус этого органа был изменен с консультативно-совещательного на конституционный и в нем было закреплено пожизненное председательство Назарбаева. Политологи считали, что новая структура позволяла Назарбаеву сохранить власть в Казахстане до момента его смерти, даже если в стране будет другой президент и правительство.