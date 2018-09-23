Пресс-служба ЦАХАЛа не отреагировала на обвинения в "непрофессионализме или преступной халатности", содержащиеся в докладе минобороны РФ, а также не приводит своих данных с точным временем происходивших событий, напомнив, что в Москве побывала делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным, которые передали российским коллегам данные по гибели Ил-20.

"Расследование, результаты которого были представлены Москве, было проведено тщательно и профессионально, а его результаты были максимально подробно расшифрованы", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Детали этого инцидента во всех подробностях известны российским кадровым военным, и из них следует, что в данном случае был задействован механизм координации действий точно так же, как это происходило на протяжении последних двух с половиной лет", – говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе настаивают, что в момент контратаки сирийских ПВО, в результате которой был подбит российский самолет-разведчик, израильские истребители F-16 уже находились в воздушном пространстве Израиля: "Самолеты ВВС ЦАХАЛа не прятались за какими-либо другими самолетами, так как они находились в воздушном пространстве Израиля в момент, когда сирийские ПВО сбили российский Ил-20".

"Крушение российского самолета в результате действий сирийских ПВО является тяжелой трагедией, и мы разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также боль всех россиян", – подчеркивается в заявлении.

В Армии обороны Израиля считают необходимым обратить внимание России на непрофессионализм сирийских военных. "Как мы видели в ходе данного инцидента, современное оружие в руках тех, кто не умеет им пользоваться, представляет опасность для региона и может нанести серьезный ущерб тем, кто действует в регионе", – заявляет ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что при принятии решений в армии и правительстве Израиля серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности российских сил в Сирии. ЦАХАЛ и в дальнейшем намерен делать все от него зависящее для достижения этой цели.

Вместе с тем, говорится в сообщении пресс-службы, ЦАХАЛ продолжит выполнять директивы политического руководства: не допустить укрепления Ирана в Сирии и не позволить ему снабдить стратегическим оружием "Хизбаллу".

Данные, опубликованные 23.09.2018 министерством обороны России

В воскресенье, 23 сентября, министерство обороны Российской Федерации опубликовало детальные данные по инциденту около сирийской Латакии недельной давности. Минобороны РФ обвинило ЦАХАЛ в "непрофессионализме или преступной халатности", приведших к гибели Ил-20 и 15 российских военнослужащих.

Публикация доклада была анонсирована в субботу. Тогда минобороны РФ обещало представить поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действиях израильской авиации в районе авиакатастрофы. Данные, переданные израильскими военными, были проигнорированы при составлении российского доклада.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что минобороны Израиля предупреждало российских коллег о намерении атаковать цели "на севере Сирии", но не предупреждало о намерении атаковать цели в районе Латакии.

Минобороны РФ заявляет, что предупреждение было получено в 21:39, а в 21:40 четыре израильских F-16 уже атаковали цели на восточной окраине Латакии, использовав управляемые бомбы GBU-39.

По его словам, после того, как предупреждение было получено, командир разведывательного самолета Ил-20 получил приказ "уходить" из возможной зоны израильской атаки, но фактически был дезинформирован.

Конашенков показал карту действий российской и израильской военной авиации в районе Латакии 17 сентября 2018 года. Он заявил, что сирийские ПВО начали контратаковать израильские самолеты в 21:51.

Российский генерал утверждает, что в 21:59 один из израильских самолетов начал маневр, сближаясь с Ил-20, который заходил на посадку в Латакию. Тем самым, сказал он, израильский летчик спровоцировал сирийские ПВО, которые сочли этот маневр новой атакой.

"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты. Знали израильтяне и о том, что в вооруженных силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой – чужой" и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей", – заявил представитель МО РФ.

В 22:03, по словам Конашенкова, ракета С-200 сирийских ПВО поразила российский самолет Ил-20, в 22:07 он исчез с радаров.

Игорь Конашенков заявил, что только в 22:40 израильские истребители F-16 ушли из зоны боевых действий к западу от Латакии, через 11 минут после того, как российская сторона сообщила израильтянам, что Ил-20 потерпел бедствие около Латакии (это противоречит заявлениям ЦАХАЛа, согласно которым во время "хаотичного" обстрела сирийских ПВО самолеты F-16, участвовавшие в операции, уже находились в израильском воздушном пространстве).

Конашенков вновь возложил ответственность за гибель Ил-20 на израильтян, обвинив летчиков ВВС ЦАХАЛа в "непрофессионализме или преступной халатности".

Представитель минобороны РФ также отметил, что с 2015 года российские военные более 300 раз предупреждали израильтян о действиях своей авиации в Сирии, при этом ЦАХАЛ только 25 раз уведомлял российское командование об операциях израильских ВВС ("непосредственно перед ударами").

Игорь Конашенков завершил свое выступление словами: "Враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии".

Вскоре после того, как Армия обороны Израиля прокомментировала отчет минобороны РФ, генерал-майор Конашенков заявил, что у российского военного ведомства имеются и другие неопровержимые данные, подтверждающие представленные на брифинге материалы. При этом он сообщил также, что при составлении отчета были учтены материалы, переданные Москве израильской стороной. "Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга", — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Несовпадение версий

18 сентября агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщали, что связь с Ил-20 была потеряна примерно в 23:00.

Телеканал "Звезда", курируемый министерством обороны России, сообщал в ночь на 18 сентября, ссылаясь на МО РФ: "17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20".

Хотя на карте, представленной 18 сентября МО РФ во время брифинга Конашенкова, было указано 22:07 как время исчезновения Ил-20 с радаров.

Причем уже после того, как состоялся брифинг Конашенкова, в сообщениях многих российских СМИ, включая РИА Новости и "Интерфакс", со ссылкой на МО РФ говорилось, что Ил-20 пропал с радаров около 23:00 по московскому времени (время МСК совпадает с израильским и сирийским).

Версия Израиля

Израиль 18 сентября подтвердил, что вечером 17 сентября группа израильских истребителей F-16 провела операцию около побережья Сирии, атаковав объект на восточной окраине Латакии, где находилось военное оборудование, предназначенное для "Хизбаллы" и других проиранских вооруженных формирований. В результате авиаударов, которые наносились примерно в 22:00, объект был уничтожен, что подтверждается данными израильского спутника и сирийской стороной.

Успешно выполнив поставленную боевую задачу, самолеты ВВС ЦАХАЛа взяли курс на аэродром базирования. Сирийские ПВО открыли беспорядочный огонь, который вели примерно в течение 40 минут в трех основных направлениях – на юг в сторону Ливана, на восток вглубь сирийской территории, а также на запад, в сторону моря. При этом сирийцами были выпущены десятки ракет, в том числе ЗРК С-200. Когда израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля (возможно, ЦАХАЛ ориентировался на время 23:00, указанное в сообщениях российских государственных СМИ со ссылкой на МО РФ), одна из сирийских ракет С-200 попала в российский самолет-разведчик Ил-20, который упал в море в нескольких десятках километров к западу от Баниаса, погибли 15 российских военнослужащих.

Доклад об инциденте 17.09.2018, переданный израильским командованием российской стороне, отвергает прямую или косвенную вину израильских летчиков в гибели российского самолета Ил-20. Израиль возлагает ответственность на режим Башара Асада, в частности на командование сирийскими ПВО. Кроме того, Израиль заявляет, что режим Асада действует в интересах Тегерана, помогая иранским военным укрепиться в Сирии и вооружать "Хизбаллу".

Во многих публикациях израильских СМИ отмечалась очевидная несогласованность действий российских и сирийских военных в Сирии.

Известный израильский военный корреспондент Рон Бен-Ишай заявил в ряде интервью, что Россия, обвиняя в гибели самолета Израиль, пытается таким образом отвлечь внимание от своих же ошибочных приказов, которые привели к гибели Ил-20. По данным Бен-Ишая, израильтяне предупредили российских коллег об авиаударе по оружейному складу в Латакии не за минуту, как утверждают русские, а за несколько минут. Бен-Ишай утверждает, что Ил-20 на момент израильского авиаудара находился к востоку от Латакии, а не в районе действия израильских ВВС. Только после того, как самолеты ЦАХАЛа разбомбили цель, Ил-20 переместился к западу от Латакии. По мнению журналиста, командование отправило самолет в район расположения французского фрегата Auvergne, поскольку подозревало, что именно с него была произведена атака.

Отметим также утверждение министра транспорта и разведки Израиля Исраэля Каца о том, что Путин в течение долгого времени отказывался отвечать на телефонные звонки Асада.

Обвинения России

Минобороны РФ 18 сентября подтвердило, что Ил-20 был сбит сирийским ЗРК С-200. Однако российское оборонное ведомство сразу же возложило на Израиль ответственность за это трагическое происшествие, заявив, что израильские летчики "подставили" российский Ил-20 под удар, "спрятавшись" за него от сирийских ракет.

МИД России называл действия израильских ВВС "безответственными", "недружелюбными" и "непрофессиональными".

Президент России Владимир Путин 18 сентября в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу по поводу этого инцидента, судя по официальным данным, был менее резок в формулировках, но отметил, что операции израильских ВВС проводятся в нарушение суверенитета Сирии, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов.

На этом фоне в эфире российских телеканалов и радиостанций 18-19 сентября прозвучали призывы со стороны ряда политиков, общественных деятелей и журналистов к "жесткому ответу" в отношении Израиля. Инцидент широко обсуждался россиянами и в социальных сетях. Многие выступления и комментарии носили откровенно антиизраильский и даже антисемитский характер.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков (первым выступивший с обвинениями в адрес Израиля) заявил, что Россия не передавала Сирии или какой-либо другой стране коды системы "свой-чужой". Это подтверждают и независимые военные эксперты. Но при этом остается открытым вопрос, почему командование российскими войсками в Сирии не уведомило сирийских союзников о полете Ил-20, и почему сирийские ПВО атаковали этот самолет, который невозможно на радаре спутать с израильским истребителем.

Арабские СМИ сообщали, что российская военная полиция еще утром 18 сентября арестовала всех офицеров, а также гражданских сотрудников, находившихся на территории 44-го батальона противовоздушной обороны армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии и ответственного за управление зенитно-ракетным комплексом С-200. По состоянию на 23 сентября, новых сведений по поводу арестов сирийцев и результатов их допросов не поступало.

Последствия инцидента

Москва и Иерусалим подтверждают, что в ходе переговоров 20 сентября была достигнута договоренность продолжить координацию действий в Сирии.

При этом СМИ сообщают о возросшей активности российских военных в восточном Средиземноморье и о том, что российские военные опубликовали предупреждения о запрете полетов в воздушном пространстве в районе Кипра. Этот запрет будет действовать до среды, 26 сентября.

Многие израильские эксперты, в частности арабист и депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь"), опасаются, что инцидент около Латакии нанесет значительный ущерб свободе действий израильских ВВС в Сирии. Не исключено, что после провала сирийской ЗРК С-200 вновь будет поднят вопрос о поставках Дамаску более современных средств ПВО российского производства, например ЗРК С-300.

Тема гибели Ил-20 после авиаудара ЦАХАЛа по целям в Сирии остается одной из основных в израильских СМИ. Так, например, обозреватель "Маарива" Бен Каспит писал, что по-настоящему вопрос должен стоять не "Почему это произошло?", а "Почему это произошло только сейчас?", учитывая сотни ударов по объектам в Сирии, нанесенные ВВС ЦАХАЛа за последние два года. "Поскольку российский самолет был сбит сирийскими ПВО, можно предположить, что кризис в отношениях с Россией пройдет. Израильским самолетам будет сложнее наносить удары, но катастрофой закрытие воздушного пространства над Сирией не будет. Прошли времена, когда для этого самолету нужно было быть непосредственно над целью. Однако "кредитная линия", отведенная Россией Израилю в небе над Сирией, будет несомненно сокращаться", – пишет Каспит.

Йоси Иегошуа писал в газете "Едиот Ахронот", что Иран вероятно попытается воспользоваться расколом в отношениях между Россией и Израилем и в ближайшие дни осуществить поставки "Хизбалле" современных ракетных вооружений. В этой ситуации ЦАХАЛ, по всей видимости, будет вынужден действовать, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Амос Арэль в газете "Гаарец" делает акцент на возможных негативных последствиях этого инцидента для будущих действий израильских ВВС в Сирии. Российские СМИ, цитирующие эту публикацию, выделяют фразу о том, что Москва может "обрезать крылья" израильской военной авиации в регионе, используя свои средства ПВО для прикрытия районов к северу от Дамаска.