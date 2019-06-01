В Армении активисты оппозиционной общественной организации "Адеквад" в субботу, 1 июня, провели серию акций протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ход протестных мероприятий транслировался утром на странице организации в Facebook.

Протестующие нанесли граффити с хештегом "#SutNikol" ("Лживый Никол") на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов. "Нашу сегодняшнюю акцию мы называем "Рождение лжи", в честь дня рождения Пашиняна", - пояснили организаторы акции.

Задержания демонстрантов

Позднее они сообщили, что в акциях участвовали 80 человек, 29 из них были задержаны. В полиции Армении заявили, что все задержанные были освобождены после составления на них протоколов об административном правонарушении. Представители полиции не уточнили, на основании каких статей активисты подверглись задержанию.

24 мая члены "Адеквада" провели в Ереване перед зданием парламента акцию протеста против деятельности в Армении фонда Сороса, который, по их мнению, управляет правительством страны. Они указывали, что экономическая революция, обещанная Николом Пашиняном, так и не произошла.

27 мая члены общественной организации "Адеквад" сообщили о создании одноименной оппозиционной партии.