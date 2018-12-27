Инцидент произошел утром 2 декабря. 57-летнюю Джульетту Гукасян, которая работала дворником и жила с 84-летней матерью и дочкой Анаит, жестоко избили, когда она подметала улицу в находящемся недалеко от российского пограничного отряда квартале Слободка. От полученных травм женщина скончалась.

11 декабря военнослужащий российской военной базы в Гюмри, чье имя не раскрывается, был задержан по подозрению в убийстве. При этом российское посольство долго отрицало причастность россиянина к преступлению и называло статьи на эту тему в СМИ "в высшей степени непрофессиональным подходом к работе с информацией", который игнорирует презумпцию невиновности".

Одна из организаторов протестной акции, журналистка Нарине Мкртчян, заявила, что российское посольство по-прежнему не готово выслушивать требования граждан Армении.

"Никто из российского посольства не вышел к нам. Нам предложили просто передать свою просьбу посредством [почтового] ящика, – рассказала она. – Российское посольство и Москва уверены, что могут обращаться с гражданами Армении точно так же, как со своими гражданами".

По мнению Мкртчян, события вокруг 102-й военной базы – это политический вопрос для сегодняшней Армении:

"Да, это политический вопрос. Это вопрос жизни и безопасности граждан Армении, потому что мы не знаем, когда, где и кого встретит российский солдат и какие злодеяния он совершит", – заявила она.

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В январе 2015 года со 102-й российской военной базы в армянском Гюмри дезертировал с оружием российский солдат-срочник Валерий Пермяков. По дороге к турецкой границе он зашел в дом в Гюмри и убил семерых членов семьи Аветисян​, включая полугодовалого младенца, то есть всех, кто находился внутри. Это преступление вызвало бурю возмущения в Армении. ​

23 августа 2016 года суд в Гюмри признал Пермякова виновным в убийстве семи человек и приговорил его к пожизненному заключению. Позже, в мае 2017 года Минюст Армении распорядился передать России Пермякова для отбывания наказания на родине. Это решение также вызвало протесты: многие жители Армении настаивали, что Пермяков должен был отбывать срок там, где совершил преступление.

На 102-й базе в Гюмри на севере Армении, по данным Eurasianet, размещены около 5 тысяч российских солдат. В 2010 году Армения и Россия подписали соглашение о продлении срока аренды базы до 2044 года.