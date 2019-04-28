После того как Лилит Мартиросян рассказала в парламенте Армении о нарушении прав трансгендеров, в ее адрес стали поступать угрозы. Недовольство выражали как простые жители страны, так и депутаты.
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Женщина-трансгендер, выступившая три недели назад с обличительной речью в парламенте Армении, утверждает, что ей угрожали смертью, поэтому она старается не выходить из дома. "Мне много раз звонили с угрозами, направленными лично против меня. Мне говорили, что меня надо убить, пустить под нож", - заявила Лилит Мартиросян в интервью агентству AP.

По словам Мартиросян, она сообщила об угрозах в полицию, передает информагентство в субботу, 27 апреля.

5 апреля Лилит Мартиросян заявила членам парламентского комитета по правам человека, что созданная ей НПО "Правая сторона" зарегистрировала 283 случая нарушения прав трансгендеров. "Для меня это означает, что в Армении 283 преступника живут рядом со мной и вами, - указала Мартиросян во время своего выступления. - И кто знает, может быть, 284-й совершит преступление завтра".

Некоторые законодатели сразу после этого выразили возмущение. Глава комитета по правам человека пожаловался, что Мартиросян нарушила повестку дня и выразила неуважение к парламенту. По данным газеты The Guardian, в рядах парламентариев также раздавались призывы "сжечь живьем" активистку.

На следующий день сотни людей вышли с протестом к зданию парламента, требуя освятить зал и окурить ладаном трибуну, на которой выступала Мартиросян. Один протестующий, размахивая ножом перед камерами, заявил, что будет использовать его против транссексуалов.

Армения декриминализовала однополый секс в 2003 году, но многие в стране сопротивляются признанию прав ЛГБТ, отмечает AP.

Deutsche Welle
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