Инцидент произошел при сдаче оружия. Сообщается, что военнослужащий грубо нарушил правила техники безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата. Как именно солдат нарушил технику безопасности, не поясняется.

В сообщении говорится, что военнослужащий "испугался содеянного и ответственности за гибель сослуживца". Именно это, как отметили в пресс-службе ЮВО, стало причиной самоубийства.

Неподалеку от армянского села Алагяз располагается российская воинская часть N04436. Рядом с этой частью находится еще одна - N09321. На сайте Prizyvnik.info эти части указываются вместе как 102-я российская военная база с численностью в пять тысяч человек.