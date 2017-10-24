В Армении на военном полигоне Алагяз российский военнослужащий по контракту выстрелом из автомата убил сослуживца, после чего покончил с собой. Убийство было непреднамеренным, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел при сдаче оружия. Сообщается, что военнослужащий грубо нарушил правила техники безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата. Как именно солдат нарушил технику безопасности, не поясняется.

В сообщении говорится, что военнослужащий "испугался содеянного и ответственности за гибель сослуживца". Именно это, как отметили в пресс-службе ЮВО, стало причиной самоубийства.

Неподалеку от армянского села Алагяз располагается российская воинская часть N04436. Рядом с этой частью находится еще одна - N09321. На сайте Prizyvnik.info эти части указываются вместе как 102-я российская военная база с численностью в пять тысяч человек.

NEWSru.com
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